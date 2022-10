ilGiornale.it

Domeniche al mare e maniche corte. L'anomalo ottobrefa respirare i Comuni che decidono di faril calendario per l'accensione dei termosifoni. Le esangui casse municipali ringraziano e l'ambiente pure. Vicenza in testa La prima citt ...Un autunno. Non solo per le temperature, arrivate a livelli record per essere il mese di ottobre, che farannol'accensione dei riscaldamenti. Ma anche per le proteste, che ieri sotto le Due Torri ... Il caldo fa slittare l'accensione dei riscaldamenti: come cambia il calendario Il caldo di questo autunno ha convinto diversi comuni a far slittare l'accensione dei riscaldamenti. Ecco come cambiano i calendari ...BORGARO - Dovranno aspettare ancora una settimana termosifoni e caldaie. Anche il Sindaco Claudio Gambino, infatti, ha firmato un’ordinanza con la quale si ...