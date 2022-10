Governo | la soddisfazione di Cirio | “Modello Piemonte”

Lapolitica s'è consumata, la longevità politica è incerta o comunque pencolante. ...un percepibile risentimento nei confronti di Mario Draghi che non li aveva coinvolti nelné ...Da domani ilMeloni sarà già al lavoro! Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia, sono ... Una grande, che conferma il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni alla ...Va detto che dava una certa soddisfazione vederli lì ordinati e composti e con le orecchie un po’ basse, Matteo Salvini Silvio Berlusconi e gli altri maschietti alfa, mentre davanti a loro la prima do ...(Adnkronos) – “Una grande emozione. Una grande soddisfazione, che conferma il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni alla presidenza della Regione Siciliana. Il coronamento di una vita dedica ...