(Di venerdì 21 ottobre 2022) In vista delle Olimpiadi di Cortina 2026, tra due anni sarà creata una zona a basse emissioni intorno alle montagne patrimonio dell'Unesco per ridurre l'inquinamento e gli effetti sugli ecosistemi montani

Wired Italia

... l'atmosfera magica e suggestiva dell'Avvento si mescola con i panorami straordinari delle... ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzarevisita.... subito raccolta da E - Distribuzione che ha messo a disposizione dell'iniziativapropria ...vita e tridimensionalità andando incontro a coloro che percorrono la famosa Ciclabile delle, che ... Dolomiti, una ztl per salvarle Il “marchio” della Ztl colpisce anche le Dolomiti. La zona a traffico limitato è sempre stata fastidiosa sia per automobilisti che per motociclisti; il dover stare attenti alle zone in cui si può tran ...L’adozione della ZTL sulle Dolomiti dal 2024 è il frutto del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Veneto con i ministeri delle Infrastrutture e dell’Innovazione tecnologica e con le province ...