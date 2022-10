Covid in Toscana | 3 morti a Siena due uomini | una donna | oggi 21 ottobre E 1 890 nuovi contagi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono tre iper coronavirus, in, ogi 212022. Si tratta di duee unacon età media di 77 anni. Tutti risiedevano nella provincia di. Mentre sono 1.890 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 322 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.568 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

L'andamento dell'epidemia sul territorio: ecco i dati forniti dalla ...Sono 1.890 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 322 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.568 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Sono tre i morti per coronavirus, in Toscana, ogi 21 ottobre 2022. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 77 anni. Tutti risiedevano nella provincia di Siena. Mentre sono 1.890 i nuovi c ...