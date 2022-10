“Ci prendendo in giro” UeD | Riccardo Guarnieri e Ida Platano | un biglietto li incastra

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Uomini e Donne, nuovo scontro tra Ida: secondo quanto raccontano le ultime anticipazioni infatti la coppia è stata di nuovo a protagonista di una lite al centro dello studio. Un atteggiamento che inizia a stancare il pubblico e non solo. Sui social si moltiplicano infatti i commenti di accusa nei confronti della coppia, accuse in cui entra anche la produzione. “Maria e Gianni basta con Ida, avete rotto le palle. Una volta cheresta in silenzio dovete rompere con le domande. È un teatrino pessimo”. E rincara la dose un’altra utente sulla pagina instagram ufficiale del programma. “A Ida quando non gli piace qualcuno mette in mezzo. Come ho sempre detto e’ lei che continua a tornarci su ma lo fa soltanto per sbolognare qualcuno. Lei comunque sta in una ...