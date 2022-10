C’è un serpente che striscia tra i sedili dell’aereo | panico a bordo di un volo della United Airlines

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Come la trama del film “Snakes on a Plane” con Samuel L. Jackson, i passeggeribusiness class di unarrivato dalla Florida all’aeroporto di Newark si sono ritrovati tra i piedi un. Letteralmente. Per fortuna, si trattava probabilmente di un esemplare digiarrettiera o “da giardino”. In ogni caso, il rettile ha creato iltra le persone ache, quando lo hanno vistore tra i, hanno iniziato a urlare e alzare i piedi dal pavimento, secondo quanto hanno raccontato dei testimoni alla Cnn. Nessuno è rimasto ferito, ma l’equipaggio ha dovuto chiedere l’aiuto delle autorità aeroportuali per liberarsi del rettile che è stato poi ...

