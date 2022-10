Catania | lite in famiglia | 43enne ucciso dal nipote

L'omicidio è avvenuto nel corso della notte appena trascorsa a Palagonia, comune in provincia di. L'uomo sarebbe stato ucciso dal nipote durante unafamiliare. La vittima è un uomo di 43 ...Un uomo di 43 anni ucciso la notte scorsa a Palagonia () dal nipote durante unain famiglia. Il giovane è stato fermato dai carabinieri. E' accaduto in contrada Vanghella. Indagini sono in corso da parte della Procura della Repubblica di ...Catania – E’ stato ucciso la scorsa notte un uomo di 43 anni durante quella che sembra essere una lite familiare. Il fatto è in una contrada di Palagonia, comune dell’area Calatina. Il tribunale di Ca ...La Repubblica informa (e speriamo in questo caso informi male, anche se temiamo informi bene) come una maestra condannata a un anno e otto mesi di pena (quindi condannata, non accusata) per maltrattam ...