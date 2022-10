(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) -ilper affrontare l'emergenza delle morti sul. “La nostra è una proposta che non solo offre soluzioni attuabili allo stillicidio degli incidenti sui luoghi di, ma che è soprattutto capace di indicare un metodo per trasformare le attuali criticità in opportunità di crescita sociale ed economica”. Lo afferma il segretario generale della, Angelo Raffaele Margiotta, in una nota. Il “dellaper la prevenzione partecipata” contiene una serie di proposte volte ad implementare soluzioni concrete e circostanziate per affrontare l'emergenza: istituzione di un polo unico nazionale dellasulsul...

Adnkronos

... ildell'Enea con i consigli per tagliare i consumi Dopo il decreto del Mite che ha disposto un contenimento dei consumi di metano per il riscaldamento domestico,il vademecum per ...... data che segna l'inizio della stagione dei riscaldamenti, e come previsto dal decreto,il ... Di seguito ildiffuso dall'Enea dei dieci consigli per scaldare al meglio le abitazioni, ... Arriva decalogo Confsal su sicurezza lavoro Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Arriva il decalogo per affrontare l'emergenza delle morti sul lavoro. La nostra è una proposta che non solo offre soluzioni attuabili allo stillicidio degli incidenti sui../15 IPA/Fotogramma Enea ha calcolato che queste misure amministrative, se attuate dall'80% delle famiglie italiane, possono comportare un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di metri cubi di metano e ...