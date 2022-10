Il Sannio Quotidiano

"Presentiamo oggi - ha sottolineato Lia- l'iniziativa dell'intergruppo parlamentare '...concretamente con un avvio di lavoro interparlamentare una posizione netta in sostengo dell'. ..."Presentiamo oggi - ha sottolineato Lia- l'iniziativa dell'intergruppo parlamentare '...concretamente con un avvio di lavoro interparlamentare una posizione netta in sostengo dell'. ... Ucraina: Quartapelle (Pd), ‘interrogazione parlamentare su vodka di Putin a Berlusconi’ Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Secondo la Commissione europea il regalo delle 20 bottiglie di vodka da Putin a Berlusconi è una violazione delle sanzioni. Presenterò una interrogazione parlamentare per c ...(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nasce alla Camera dei Deputati l'intergruppo parlamentare "United for Ukraine - Italia". L'iniziativa è stata presentata oggi, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, ...