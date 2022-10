Non rispetta le norme igieniche Chiusa la pizzeria che inventò la Margherita

Altalex

La graduatoria esclude chii requisiti previsti e ammette alcune casistiche particolari, che dunque hanno la precedenza sugli altri, ai fini dell'ottenimento del rimborso. Si tratta, ...Quanto passa sullo schermo, dunque, è sostenuto da precisi calcoli scientifici,le leggi ...mancarono comunque divergenze tra i due, soprattutto in merito alla possibilità che si potesse ... Appalti pubblici: le conseguenze per la società che non rispetta il GDPR Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 “Siena è il Comune capoluogo, per cui non basta amministrarlo solo come comune, ma è necessario ...(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - "Non ci dimettiamo, il senso di responsabilità ha sempre fatto sì che questo pensiero potesse passarci per la testa ma lo abbiamo sempre abbandonato.