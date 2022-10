Luigi Favoloso coinvolto nel caso Mark Caltagirone e sono anche un testimone

Pratigate, anchecoinvolto nel caso Mark Caltagirone: parla di Pamela Prati Ad intervenire nella vicenda che è ritornata in auge dopo oltre tre anni, è stato. Come ...diIppolito Il Koh - i - Noor usato a Londra da generazioni per la cerimonia dalle regine ... La leggenda vuole che ildiamante possa essere indossato solo da una donna: agli uomini ...Pratigate, ex gieffino coinvolto: "Mark Caltagirone mi ha denunciato", cosa pensa di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, le sue parole.Scandalo Caltagirone, ultime news. Luigi Mario Favoloso ha rivelato di essere stato denunciato da Mark ed è anche un testimone.