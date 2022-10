Le Parisien | “l’Atp 250 di Napoli doveva essere un sogno | invece è un incubo per i tennisti” VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’eco della disorganizzazione del torneo Atp 250 diè arrivata anche in Francia (su Twitter ne stanno scrivendo da giorni i giornalisti che seguono tutto l’ano il circuitoco internazionale). Ne scrive Leche titola: Tennis: dalall’… Quando250 disi trasforma in un calvario per i giocatori In calendario per la prima volta,250 diaumenta le polemiche. Tra campi impraticabili e un’organizzazione carente del torneo, i giocatori continuano a brontolare. Il quotidiano francese comincia così: Un campo centrale sul Mediterraneo. Una vista mozzafiato sul Vesuvio. L’ambientazione dadel250 diera solo ...