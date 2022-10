Kate Middleton | che quando ama un capo lo vuole in tutti i colori A chi non capita?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Che sia un abito, un cappotto o una borsa,ci conquista siamo spinti dal desiderio di acquistarlo in diverse (o talvolta tutte) le varianti di colore disponibili. Un'abitudine cara alla Principessa del Galles, che spesso sfoggia lo stesso, ma declinato in due, tre o più nuance differenti

Se la regina Elisabetta II è diventata "un'icona" già ben prima della sua scomparsa, l'8 settembre scorso, è stato anche grazie a chi ha contribuito, lavorando nel guardaroba reale, a rendere la sua ...... Harry e Meghan sono comparsi anche in un foto nello studio del nuovo re : Carlo, del resto, è il più fiducioso quando si parla di pace, complici anche le manovre di, che si è già ...Licenziata la stilista e responsabile del guardaroba della regina, Angela Kelly, a Buckingham Palace c'è un posto vacante: a chi si affiderà ...I ricci biondi sono stati intrappolati in castigate code di cavallo o più regali chignon. Le audaci scollature giovanili coperte da colletti giganti in pizzo e ...