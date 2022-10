“Ho fatto con quasi 200 donne” GF Vip | bomba dal concorrente Ma ci crediamo?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Di sicuro Luca Salatino è stata e continua a essere una delle scoperte più sorprendenti di tutto il cast del GF Vip 7. Spesso imbronciato, ma più per attitudine che per altro, con la sua parlata verace e romanaccia è sempre pronto a difendere tutti, a partire dai più deboli. Empatico, buono e genuino. Ma prima di Soraia Ceruti, la sua scelta a Uomini e, gode di un passato da vero e proprio latin lover.a volontà. Lo ha raccontato lui senza alcun problema giusto qualche ora fa. Il succo del discorso, tanto, portava alla sua adorata fidanzata, che gli manca dal primo giorno tanto da fargli scendere fiumi e fiumi di lacrime. La vita di Luca Salatino ha preso tutta un’altra via dopo che si è innamorato. Ma prima, sembrerebbe averne fatta d’esperienza. Parlando col 20enne del GF Vip 7 George Ciupilan ha svelato quante...

Il Fatto Quotidiano

... è Paula Badosa : la spagnola, numero 1 del seeding, è costretta al ritiro dopo un solo setla ... Torneo sempre più interessante da seguire, questo, anche in chiave italiana in virtù delche ...... rassicurando tutti gli appassionati riguardo alche la Next Gen influirà in maniera ... Sono passati parecchi anni da quel lontano 2002 in cui il titolo originale vide la luce,la tecnologia e ... L’Iran ha fatto un passo falso con la decisione di sostenere militarmente la Russia Un nuovo assessorato, senza aumentare la spesa pubblica, per rendere l'apparato amministrativo più efficace. (ANSA) ...Genova. Ancora truffe ai danni di anziani a Genova col metodo “del finto parente”, ma con modalità sempre più allarmanti, tali da mettere in una condizione di grande ansia e paura le persone più fragi ...