Highlights e gol Vicenza-Mantova 2-1 | Serie C 2022 23 VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Termina 2-1 il match tra, sfida valida per la nona giornata del girone A del campionato di/23. La partita, disputata al Romeo Menti, è stata decisa dalle reti di Pasini e Dalmonte, di Guccione la marcatura ospite. Vittoria importante dunque per il, che sale all’ottavo posto in classifica con 14 punti. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Glie idi Barcellona - Villarreal 3 - 0 , match valevole per la decima giornata della Liga 2022/2023. La squadra di Xavi chiude la sfida nel primo tempo, con ben tre reti siglate in sette ...Glie idi Pordenone - Trento, partita valida per la Serie C 2022/2023. Il Pordenone vince contro il Trento grazie alla doppietta di Deli da subentrato in 20 minuti. Partita molto ...Barcellona - Villareal highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Liga. I blaugrana si sono imposti con il risultato di 3-0 ...Bologna - Cagliari 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida del terzo turno di Coppa Italia 2022/23.