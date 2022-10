Funerali di Franco Gatti | commozione dei Ricchi e poveri La moglie | ora sei con Alessio - Magazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tanta gente comune per l'ultimo saluto all'artista sulle note di Elvis. Il ricordo del figlio morto. 'Era un uomo elegante e ...

Tanta gente comune per l'ultimo saluto all'artista sulle note di Elvis. Il ricordo del figlio morto. 'Era un uomo elegante e onesto'. Commozione all'addio di Franco Gatti, il 'baffo' dei Ricchi e Poveri, scomparso martedì scorso: questa mattina un lungo applauso ha accompagnato, nella chiesa di San Siro, il feretro di Gatti dei Ricchi e Poveri.