Digitale terrestre | chi non vedrà più i canali Mediaset a breve

Leggi su consumatore

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Per io delarriva una data precisa e un cambiamento importante soprattutto per idel gruppo. Ecco cosa fare per non perderli Il percorso verso la nuova tvsta per toccare un’altra tappa importante, una tappa che ha già una data specifica e che quindi permette agli utenti di L'articolo proviene da Consumatore.com.