Covid | ossessione Mattarella | al Colle obbligo di mascherina

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La notizia è passata sottotraccia per la grande stampa italiana, ancora consorziata nel giornale unico del virus, ma a quanto pare l’Italia è sempre più una Repubblica fondata sulle mascherine. Tant’è che il Quirinale, nel giorno fatidico delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, ha imposto di indossare le asfissianti Ffp2, malgrado talesia stato da tempo rimosso. Si legge, infatti, nella nota deldestinata alle redazioni che “sarà consentito l’accesso in sala stampa solo indossando lasanitaria, Ffp2”. Ovviamente nessuno, tranne noi e qualche altro coraggioso organo dell’informazione libera, avrà nulla da eccepire, circa il piccolo dettaglio di un sostanzialesanitario imposto dal garante della Costituzione senza una legge e in chiaro contrasto con l’articolo 32 della ...

