Consultazioni | La Russa “Con Mattarella colloquio molto cordiale”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vi ringrazio, non c'è motivo di aggiungere nulla. Ilè stato come sempree devo dire che è sempre emozionante stare con il presidente”. Così ilpresidente del Senato Ignazio La, in un breve saluto aigiornalisti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente dellaRepubblica Sergio. Il, nell'ambito delleper la formazione del nuovo Governo, è durato circa 15 minuti. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).

