Chi non deve andare alla Farnesina Consultazioni | il veto di Conte

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "È un ragionamento articolato che ricostruisce il conflitto in un modo che secondo noi inaccettabile. Quello che è davvero inaccettabile è che la premessa dell'aggressione militare russa non sia da condannare. Questa è una premessa che ci ha spinto a rappresentare la nostra forte perplessità a Mattarella che il dicastero dellapossa essere affidato a un esponente di Forza Italia", le parole di Giuseppedopo l'incontro con Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Per me oggiè vero, quando me ne renderò conto crollerò povero Franco ". Federica Gatti,è la figlia di Franco Gatti/ "Dopo la morte di Alessio lasciò..."è Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro del Governo Meloni/ Perché fu esclusa dell'INPS ... che sostituirà Roberto Speranza nel dicastero dedicato alla Salute,è certo un novizio nell'...Politica - Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e padre di sua figlia Ginevra, ha perso la conduzione di Studio Aperto e .... Nessuna imposizione né punizione", ...Francesca Girardi, una delle vittime dell’attentatore dinamitardo nel 2003: «Era brizzolato, capelli corti, occhiali e camicia tipo hawaiana. C’era tanta gente quel 25 aprile, forse qualcuno potrebbe ...