Bossi Vem Sistemi | Con Vem Live | esperienze di innovazione e di time to value

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Fiorano (Mo), 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “In un contesto globale di forte evoluzione, sviluppare sinergie può contribuire ad accorciare i tempi per creare valore". Con queste parole, Stefano, amministratore delegato di Vemha inaugurato VEM2022, l'evento simbolo del system integrator forse, che torna in presenza, nella Florim Gallery di Fiorano Modenese, per rinnovare il confronto con clienti, partner e ospiti. Delineando il tema di questa edizione, 'to',ha sottolineato l'importanza di estrarre valore duraturo dagli invesnti nei processi aziendali e spiegato: “Occorre una capacità prospettica per alzare la visione tecnologica del digitale che ci porti ad essere più flessibili, agili ed efficaci per ...