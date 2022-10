Bare ancora in bilico | la vergogna del cimitero di Poggioreale VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Sempre lì, ine in bella vista. Resta tutto com’era neldidopo il crollo di parte di una congrega. Un evento che ha messo a nudo la fragilità di una struttura che non ha saputo reggere allo stress generato dal tempo e dal lavoro dell’uomo.in vista, sembrano quasi sospese. Un colpo al cuore per i parenti dei defunti che si trovano in questa situazione dopo un fatto così triste e pericoloso. Poteva essere una tragedia se ci fossero stati dipendenti e parenti in quel momento. Almeno questo non è accaduto. Resta tanta amarezza e con essa aumenta la rabbia delle persone che hanno già assistito a qualcosa del genere a gennaio. L’area restainterdetta, le indagini sono in corso. Si deve assolutamente capire cosa ha prodotto questo ...