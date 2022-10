Bagni | «Il Napoli mi ricorda quello del 1987 La rivincita di Lobotka è un insegnamento per tutti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Salvatorein vista di Roma-, partita di campionato in programma domenica sera all’Olimpico.pronuncia parole di elogio nei confronti degli allenatori delle due squadre, Spalletti e Mourinho. «Non esistono in Serie A squadre che dipendano dal proprio allenatore come la Roma e il. Un processo identitario che sta andando compiendosi e che rende l’una e l’altra figlie di Mou e di Lucano. Sono la loro immagine». Su Mourinho: «Ditemi: c’è un altro tecnico che sarebbe stato capace di riempire l’Olimpico così come ha fatto lui?». E su Spalletti: «Come si può non riconoscergli il merito di avere creato qualcosa che rappresenta in assoluto un capolavoro calcistico?». Ilè l’espressione del calcio più elevato in Europa, in questo ...