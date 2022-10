Atp Napoli | Fognini vince e si tuffa a mare dagli scogli VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tanto caldo aper il torneo Atp in corso sul lungopartenopeo. Il tennista azzurro, Fabio, ha voluto “festeggiare” la sua vittoria nel match d’esordio facendo un tuffo a. Dopo circa 3 ore di gioco contro ill francese Grenier, sconfitto col punteggio di 6-4; 3-6; 6-3,non c’ha pensato su due volte e una volta stretta la mano all’avversario ha attraversato la strada, si è sfilato la maglietta e si ètoper un refrigerante bagno fuori stagione. Il ligure dovrebbe tornare in campo, umidità permettendo, nel tardo pomeriggio per affrontare lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in modo da riallineare il tabellone ai quarti di finale in programma domani e recuperare i ritardi accumulati sin qui dal ...