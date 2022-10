ATP Napoli 2022 | Fabio Fognini batte il francese Grenier e accede agli ottavi

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022)torna alla vittoria e si qualifica per glidi finale del torneo ATP di. Il tennista di Arma di Taggia ha sconfitto ilHugo, numero 116 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Una buona prestazione quella del ligure, che ha vinto 97 punti contro i 93 del, riuscendo anche a superare il 54% di prime in campo, colpo con il quale ha vinto il 66% dei punti. Buona partenza nel match per, che strappa a zero il servizio alnel terzo game., però, riesce ad ottenere il controbreak nel sesto gioco e pareggia i conti (3-3). Nel game successivo il ligure torna avanti di un break, ...