Arsenal-Psv stasera in tv | programma | orario e streaming Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tutto pronto per-Psv, match della seconda giornata dirinviato per la morte della Regina Elisabetta. La sfida è stata rita per, giovedì 20 ottobre, alle 18:00. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Football e su Dazn oltre che insulla piattaforma Sky Go da ogni dispositivo. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e una news oltre alle parole dei protagonisti. SportFace.