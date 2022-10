Amici | colpo di scena | uno dei giudici del Serale dice addio al programma | “Sono molto impegnato”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Stefano de Martino svela i suoi prossimi progetti televisivi tra i quali al momento non rientrae sul ritrovato amore con Belen alle idee chiare. Ecco quanto ha dichiarato. Il ballerino, già concorrente del, ha rilasciato una lunga intervista ad un noto settimanale di moda in cui ha a lungo parlato della sua carriera e della sua vita privata. Dopo il ritorno di fiamma con la moglie Belen Rodriguez i duepiù affiatati ed innamorati che mai. Maria De Filippi, conduttrice di– ildemocratico.comLa lovestory tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino genitori del piccolo Santiago ha da sempre avuto alti e bassi. La coppia convola a nozze nel 2013 per poi lasciarsi per due volte nel corso degli ultimi anni. Belen e Stefano hanno provato a restare lontani ma il loro amore è troppo ...

Con gliboy scout Sammy improvvisa un film bellico che anticipa, per autoironica civetteria, ... E l'ultimod'ala è purissimo genio. Attenzione spoiler, per chi lo teme! C'è un faccia a ...Si parla di un tesoro, di leggende, di vinti, di amore, di vincitori, di un piano per unche ... Sono vicini di casa,, compagni di scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati, aizzando il ...“Sarai sempre con noi, ti vorremo sempre bene amico nostro”. Gli amici di Abdullah lo hanno ricordato in un parco di Dragona. Il 20enne è morto in un incidente a Tor Bella Monaca. È Moustafà Abdullah ...Stando alle ultime anticipazioni di Amici 22 un colpo di scena romantico sconvolgerà i telespettatori: si baciano proprio loro due.