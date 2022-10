AEW | Rissa sfiorata per Eddie Kingston e Santana nel backstage

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Gli ultimi mesi sono stati molto turbolenti nello spogliatoio della AEW ed uno dei protagonisti in negativo è stato proprio. Il Mad King è stato sospeso qualche settimana fa per un pesante screzio avuto con Sammy Guevara ma a quanto pare non è stato questo l’unico comportamento discutibile da parte sua. L’ex star della WCW Konnan ha svelato ai microfoni del podcast ‘Keepin’ it 100? i dettagli di unatra il suo pupilloha avuto screzi con Ortiz,ha difeso quest’ultimo Secondo Konnan le motivazioni dietro l’avvenimento che risale ad un paio di mesi fa sono dovute a degli screzi avuti trae Ortiz,ha difeso quest’ultimo e di ...

The Shield Of Wrestling

... gli Young Bucks, e di Kenny Omega (i tre ricoprono anche il ruolo di vicepresidenti esecutivi della). Parole al vetriolo reali, derivate da un malumore che covava da tempo, e che non facevano ...... diventando il nuovo campione mondiale dellaad interim. Al termine del match scatta una grandeche vede coinvolti da una parte i membri del Blackpool Combat Club e dall'altra quelli della ... Chris Jericho parla degli effetti della rissa sulla AEW Lo scorso settembre ad All Out si è generato un vero e proprio putiferio all'interno dello spogliatoio AEW. Le parole usate da CM Punk durante la conferenza stampa alla fine del ppv hanno lasciato il ...Sembra proprio che la AEW abbia deciso di licenziare la prima di tante persone coinvolte nella famosa rissa post All Out ...