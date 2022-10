A 25 anni dalla scomparsa di Giuseppe Vittorio Fucci | un ricordo della sua figura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiRicorre quest’oggi il venticinquesimoversariodell’Onorevoledel quale è giusto e doveroso dare un, per omaggiare la suae la sua opera in vita, quanto mai difficile da riassumere. L’avvocato caudino, nato ad Airola nel 1921, venne a mancare all’età di 76, lasciando ai suoi quattro figli la ricchezza di una vita piena di passioni umane e professionali., infatti, ha fatto spaziare il proprio interesseprofessione forense, alla politica, all’impegno come poeta e scrittore e a quello sociale e didattico. Per partecipare al secondo conflitto mondiale fu costretto a sospendere gli studi e, quindi, si ...