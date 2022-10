Vangelo di oggi 19 Ottobre 2022 | Lc 12 | 39-48 | Video commento

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 19, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più”. “Bisogna restare svegli, non addormentarsi, cioè non essere distratti, non cedere alla pigrizia interiore, perché, anche nelle situazioni in cui non L'articolodi19: Lc 12,39-48proviene da La Luce di Maria.

Zuppi,la "replica" a distanza del Presidente della Pontificia Accademia per la Vita Mons. ... per questo possono rappresentare una via alternativa che trova la sua radice nel". Video ...... il Papa ripete che "il momento di agire è, non domani". "Dovremo fare il passo di introdurre ... Una diretta TikTok non sostituisce la messa I limiti della Terra di cui parla ilsono "...ROMA (attualità) - La rubrica dei Santi celebrati dalla Chiesa ilmamilio.it San Luca appartiene alla seconda generazione cristiana. Compagno e collaboratore di san Paolo, che lo chiama «il caro me ...La tradizione nasce nell’Impero bizantino, durante gli anni della lotta all’eresia iconoclasta. I predicatori la utilizzano per dimostrare che l’arte sacra, correttamente utilizzata, è un ausilio prez ...