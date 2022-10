Usa | il repubblicano McCarthy | “Con nostra maggioranza | nessun assegno in bianco all’Ucraina”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott – Gli Usa potrebbero abbandonare l’Ucraina, se alle elezioni di medio termine dovessero spuntarla i repubblicani? Una teoria che circola da tanto, a prescindere da quanto possa costituire un’ipotesi concreta nel complesso coacervo di interessi spesso monolitici della politica estera statunitense, ma che ora trova una formulazione ufficiale nella dichiarazione di un esponente del partito di opposizione. Usa,in” per l’Ucraina se vincono i repubblicani Le dichiarazioni delKevinsono abbastanze esplicite. Il leader dei deputati del partito di opposizione, come riporta Agenzia Nova, ha infatti affermato che, qualora il Partito dovesse conquistare ladel Congresso alle elezioni di medio termine, gli Usa non firmeranno un ...