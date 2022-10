Tuttosport | «A Flushing Meadows con l’umidità si gioca e a Napoli no»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Perché asicone ano? Il torneo di tennis diè ormai su tutti i quotidiani. Anche i più omertosi stanno cedendo alla realtà. Non ci riferiamo ache sta seguendo il torneo con una firma di prestigio – e autentico conoscitore di tennis – quale è Daniele Azzolini. Che stamattina su, a proposito delle partite sospese per umidità, ha scritto: L’aspetto incredibile, infatti, è che il campo non sembra “reggere”napoletana, che c’è, ed è inamovibile, come possono testimoniare tutti coloro che sono nati a due passi dal mare. Aè umido… Si potrebbe aggiungere, “su questo non ci piove”, ma non sembra il caso. Basta questo a fermare un torneo? ...