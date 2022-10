Taiwan durissima contro Pechino | “Se la Cina ci invade | pronti a reagire”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott – Darisposte durissime alla, dopo il discorso di Xi Jinping nel corso del XX Congresso del Partito comunista cinese.: “Se laattacca, siamoa rispondere” Le parole sono queste. al di là delle virgole. Come riporta l’Agi,si dichiara “pienamente preparata” in caso di invasione dalla. Sedecide di attaccare militarmente l’isola di cui rivendica la sovranità, Taipei non starà certamente a guardare. Le parole del ministroo della Difesa dell’arcipelago, Chiu Kuo-cheng, pubblicate dalla Central News Agency, sono le seguenti: “L’esercito sa cosa deve fare, che sia nel prossimo secondo o nella prossima ora, mentre si sta preparando alla guerra. Non rimarrà seduto a guardare le mosse di ...

... ma anche la posta in gioco su, i 'capricci' di Erdogan e il ruolo dell'Italia. Questi i ... In caso di attacco nucleare all'Ucraina, la risposta degli Stati Uniti sarebbe, anche se ......territorio russo) e costi altissimi per la Russia (la risposta euro - americana sarebbe, ... dove la Cina potrebbe cedere infine alla tentazione di prendersicon la forza. Più in ...Il discorso di Xi Jinping al Congresso del partito comunista a Pechino e le parole minacciose su Taiwan: «Non rinunceremo mai all’ipoteso di usare la forza per fermare ogni movimento separatista». E s ...Risolvere la questione di Taiwan è un problema dei cinesi, che sarà risolto dai cinesi. E' questo il monito lanciato agli Stati Uniti da Xi Jinping nel suo discorso di apertura del XX Congresso del Pa ...