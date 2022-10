Silvio colpisce ancora e Putin ringrazia Meloni affondata?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Vladimire Volodymyr Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me… lasciamo perdere, non posso dirlo…”. CosìBerlusconi, in un audio in possesso di LaPresse, durante il suo intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera per l’elezione del capogruppo. “Sapete com’è avvenuta la cosa della Russia?”, ha domandato. “Anche su questo vi prego, però, il massimo riserbo. Promettete? (…) La cosa è andata così: nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro. L’Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime tra i ...