Sampdoria | striscioni contro Ferrero

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non c’è pace per la, che domani ritorna in campol’Ascoli in Coppa Italia al Ferraris. Il contestatissimo blitz dell’ex presidente della Sampdurante la partita fra blucerchiati e la Roma allo stadio di Marassi ha lasciato il segno e acceso il derby degli sfottò: nella notte la città è stata tappezzata di, molti dai genoani, uno, durissimo, dei doriani della Sudchi nella società è ancora vicino al Viperetta, come riporta Primocanale.it. “Via dall’U.C.gli infami, bugiardi e leccaculo di”. I genoani hanno risposto con un “non mollare”. Altrisono stati trovati in città, su tutti indaga la Digos L'articolo ilNapolista.

Genova. Dopo il ritorno di Massimo Ferrero allo stadio in occasione di- Roma, i tifosi genoani affondano subito il colpo: una serie diè comparsa nella notte in alcuni luoghi della città (tra cui Sampcity in via XX Settembre e Corte Lambruschini, ...Stupito dei fischi del Dall'Ara a Thiago Motta dopo il pareggio con la"I tifosi hanno ... ma anche lì quando non vai bene ci sono le contestazioni, con glie soprattutto la gente ...I tifosi della Sampdoria espongono un duro striscione nei confronti dell'ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero vicino la sede.Un nuovo capitolo dell'infinito "menaggio" tra le due tifoserie, dopo il funerale celebrato l'anno scorso dai tifosi blucerchiati per la retrocessione in B del Genoa ...