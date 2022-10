Ostia | multe a raffica ai camperisti in piazzale Mediterraneo e piazza Sirio Demos | Le regole vano rispettate | ma anche l’essere umano”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)– “Apprendiamo con stupore e rammarico la notizia che le persone dimoranti nei camper diin questi giorni vengono multati poiché campeggiano stabilmente in aree non adibite. Premettiamo che lee le norme del vivere civile vanno sempre e comunque, ma sappiamo altresì che questa situazione è delicata”. È quanto dichiarano Gianluca Cavino e Marco Severa di– Laboratorio Civico X. “Le nostre rappresentanti in Municipio, L’Assessora alle Politiche sociali e alle Pari opportunità, Denise Lancia, e la Presidente della Commissione Politiche Sociali e Abitative, Mirella Arcamone, si sono fatte protagoniste della promozione di due censimenti con la differenziazione tra chi sosta ...