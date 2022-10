(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le opposizioni cominciano a giocare la loro partita a Montecitorio e a Palazzo Madama. Ma il tavolo – denunciano Renzi e CalendaEnricodal fronte infuocato del Terzo polo – è “taroccato”. Prima l’elezione dei capigruppo poi, oggi pomeriggio a partire dalle 15, sarà la volta del voto per la nomina di 4 vicepresidenti, 3 questori e 8 segretari per ogni ramo del Parlamento. Ed è qui che lo ssi infiamma definitivamente. Con, che i leader terzopolisti accusano – tra le dichiarazioni di ieri e il video-messaggio di oggi – di voler disputare la manche parlamentare con l’in mano, che tira dritto e rilancia sul buio dei competitor ex Pd. Parlamento: il Pd diconferma Ascani e Rossomando alla vice presidenza Intanto, con Stefano ...

Secolo d'Italia

Dopo aver 'disertato' le ultime politiche a Terni, a rimettere in insieme idel partito ci ...larga convergenza di tutte le forze politiche e civiche che in questi anni sono state all'......a. Ci sono commentatori che hanno paragonato questa crisi addirittura all'umiliazione di Suez nel 1956, quando la velleitaria spedizione militare britannica si infranse contro l'di ... Opposizione a pezzi, tutti contro Letta asso-pigliatutto. Boschi: decide a prescindere da noi Una situazione incredibile, che preoccupa le famiglie e mette in allarme le opposizioni. E' quella che riguarda le scuole di Ornago, finite nell'occhio del ciclone dopo alcune foto pubblicate su Faceb ...Conte mette il veto su Guerini e il Pd congela la scelta dei capigruppo. Calenda: "C'è un patto per escluderci" ...