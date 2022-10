NJPW | Karl Anderson non difenderà il NEVER Openweight Championship il prossimo 5 novembre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Due settimane fa, in coppia con Luke Gallows, ha fato il suo ritorno in WWE per supportare il loro vecchio amico AJ Styles. I Good Brothers avevano da poco abbandonato Impact Wrestling e il duo aveva spiegato che sarebbe tornato in Giappone per qualche tempo, per poi fare la rotta inversa una volta terminata l’esperienza con la. A quanto pare i piani sono cambiati e Gallows &sono tornati poi in WWE: questo ha creato non pochi interrogativi riguardo al futuro di, visto che il wrestler detiene ancora un titolo in, il. Difesa cancellataavrebbe dovuto difendere il suo titolo contro Hikuleo a ...

Tornato in Giappone, Inoki e iniziò ad allenarsi presso il dojo JWA sotto la guida del belga... La fondazione e la successiva partecipazione di Inoki alla(New Japan Pro Wsrestling) " in ...Tornato in Giappone, Inoki e iniziò ad allenarsi presso il dojo JWA sotto la guida del belga... La fondazione e la successiva partecipazione di Inoki alla(New Japan Pro Wsrestling) " in ... Karl Anderson non difenderà il NEVER Openweight Championship il 5 novembre in NJPW WWE Superstar and NJPW Never Openweight Champion Karl Anderson won't be defending his title on November 5, which is the night of Crown Jewel.Karl Anderson currently holds the NJPW NEVER Openweight Championship. During his recent "NXT" appearance, that title reign was referenced on WWE television.