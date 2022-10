Niko Pandetta | arrestato il trapper che cantava ' maresciallo non mi prendi'

IN FUGA DOPO CONDANNA 19 ottobre 2022 14:32, arrestato il trapper che cantava 'maresciallo non mi prendi' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...Ascolta questo articolo Cantava 'maresciallo non ci prendi' in una sua canzone, 'Pistole nella Fendi' , e invece per il trapper(nome di battesimo Vincenzo) è finita decisamente male. Anzi, malissimo. Nella mattinata del 19 ottobre l'artista, nipote del presunto boss della 'Stidda' Salvatore detto 'Turi' Cappello ...Ecco chi è Niko Pandetta, alias Vincenzo Pandetta, cantante catanese di 31 anni, arrestato negli scorsi giorni a Milano per spaccio di stupefacenti ...Il cantante trapper neomelodico catanese è stato fermato dalla squadra mobile e condotto al carcere di Opera. Sui social si era detto pronto a scontare la pena ...