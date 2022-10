Napoli | Osimhen vuole restare a Napoli e giocare la Champions con i compagni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), dopo lo stop forzato di quasi due mesi, è tornato in campo e ha consacrato i tre punti contro il Bologna e la vetta della classifica per gli azzurri. Il nigeriano era fermo dall’infortunio guadagnato contro il Liverpool, inizialmente si sperava che l’attaccante riuscisse a recuperare in tempo per tornare in campo contro l’Ajax L'articolo

È tornato l'uragano dell'attacco. Aveva così tanta forza dentro Victorche quando Luciano Spalletti lo ha mandato in campo, sull'Ajax e sul Bologna si è abbattuta una tempesta paurosa e per forza di cose i portieri avversari si sono dovuti arrendere. Scalpitava ...... entra nel gol partita siglato da, ma già prima del pezzo da tre punti aveva lasciato esterrefatti tutti. Kvara oggi sposta gli equilibri ed ilrimane così la migliore squadra del ...Gli azzurri a segno per 42 volte in 14 gare, sono già 15 i marcatori diversi. Spalletti ha il reparto offensivo più prolifico in Serie A e nella ...La squadra di Luciano Spalletti è in testa come un anno fa. Il Napoli è passato da 22 a 25 gol, due e mezzo a partita. Garantisce ad oggi il 10% del fatturato sotto porta.