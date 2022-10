Mousse di castagne | il semifreddo goloso che si prepara in 5 minuti | lascerà tutti a bocca aperta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Oggi vi proponiamo due versioni di questa fantasticadi: la prima prevede lazione con il frutto, mentre la seconda, velocissima dare, prevede la crema diche trovate in commercio. Se avete ospiti a sorpresa la seconda versione vi farà fare un gran figurone e sarà pronta in 5! Ma partiamo con la versione con il frutto: 700 grammi dibollite e mondate 2 uova 100 grammi di zucchero 50 ml di latte 400 grammi di panna fresca In un mixer inseriamo lebollite e pulite, i tuorli delle uova e il latte. Azioniamo fino ad ottenere una consistenza cremosa. Ora procediamo montando a neve ferma gli albumi con un pizzichino di sale e mettiamo da parte. Passiamo a montare la panna. Uniamo la nostra ...