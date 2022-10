(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Apro la Rai e ci trovo il ricercatore Walter Quattrociocchi che ci spiega che secondo recenti studi isembrano aver sviluppato gli anticorpi contro le, e ormai cimeno delle fasce d’età più anziane. Sarebbe una bellissima notizia… Cinque minuti dopo vado su TikTok e trovo Kika Griffin, una giovane italiana che vive negli States, sposata con un americano, che racconta ai suoi follower un chilo e una sporta di disinformazione alimentare, un chilo e una sporta che sono piaciuti a circa 215mila follower italiani (e immaginiamo). Sì, lo sappiamo che un aneddoto non fa statistica, ma ci pareva simpatico partire da questo assertivo titolo di Rai News che ci spiega che “il problema sono i più maturi”, per far notare l’enorme platea diche si può raggiungere – sì, anche ...

Butac

... nei banchi, seduti come quando andavano a scuola, decine di 'meno' partecipano all'... meccanismi e gli accorgimenti da adottare percorrere il rischio di venire derubati, anche con la ...... masolo: visite guidate alle cantine ipogee, al Teatro Verdi e in tutti i luoghi d'interesse ... Con loro iagricoltori del Mercato della Terra, organizzato dalla condotta sanseverese di ... I giovani non cascano nelle bufale Per il docente tedesco Tonio Holscher, nessuna metafora sul passaggio tra la vita e la morte. Il dipinto rappresenta solo una scena di vita reale ai tempi degli antichi greci ...Armi e repressione. L'asse delle autocrazie convince altri paesi a stare al loro gioco, scambiando libertà con protezione ...