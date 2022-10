GF Vip 7 | sospeso il doppio appuntamento settimanale? Ecco da quando e perché

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ad oggi sono andate in onda le prime nove puntate del reality show GF Vip 7, in onda come di consueto nelle prime serate di Canale 5 del lunedì e del giovedì. Presto però le cose potrebbero cambiare. A quanto pare nelle prossime settimane potremo fare a meno del, come riferito da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.