Eletti vicepresidenti e segretari di Camera e Senato | per M5s Castellone e Costa

A Montecitorio, come previsto, sono statiFabio Rampelli con 231 voti e Giorgio Mulè con 217. Per l'opposizione Anna Ascani , in quota Pd, con 138 preferenze, e Sergio Costa , ...Alla CameraMulè, Ascani, Costa e Rampelli. In Senato proclamati Centinaio, Gasparri, Castellone e Rossomando. Domani via alle consultazioni Sullo stesso argomento: Berlusconi ...Eletti vicepresidenti, questori e segretari delle Camere, domani mattina alle 10 cominceranno le consultazioni al Quirinale.(Adnkronos) – Uno ‘sbilanciamento’ a favore del centrodestra negli uffici di presidenza appena eletti a Camera e Senato. Fratelli d’Italia infatti ottiene 3 segretari d’aula nei due rami del Parlament ...