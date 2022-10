Amici 22 | dopo avergli dato del falso bastar*o arriva il confronto tra Wax e Rudy Zerbi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuovo chiarimento tra Wax enella scuola di. L’allievo e il coach si sono scontrati pesantemente durante le ultime puntate a causa di alcune esternazioni del primo. Wax pensava infatti di non essere ascoltato durante un momento di sfogo. Hadel “” a, mandandolo su tutte le furie. Arisa, la coach del cantante, a quel punto è stata spinta a prendere un provvedimento disciplinare. Pulizie per un giorno intero, ha deciso l’insegnante, che ha fatto storcere ulteriormente il naso al collega. Durante il daytime odierno, Wax ha avuto modo di spiegarsi e di raccontarsi alla sua maestra. Quest’ultima aveva infatti più volte provato a difenderlo, dicendo che non aveva avuto una vita facile. Il cantante commosso ha ...

InformazioneOnline.it

aver ottenuto il ruolo della Principessa Diana per la quinta e sesta stagione di The Crown , Elizabeth Debicki ha ricevuto numerosi messaggi dae conoscenti ognuno dei quali conteneva la ...14anni, Percy Jackson farà ritorno anche in forma cartacea: Rick Riordan ha annunciato l'arrivo ... ora i riflettori saranno nuovamente puntati sul figlio di Poseidone e i suoi, come riporta ... Amici animali anche dopo la morte: sì alla creazione dei cimiteri per gli animali da compagnia Lo chiamano “effetto yo-yo”. L’espressione indica l’alternarsi del peso corporeo tra gli sforzi di perdere chili e la constatazione di vederli poi riguadagnati velocemente. L’argomento è stato affront ...Derubato, picchiato a morte e lasciato agonizzante. Questa la ricostruzione degli ultimi attimi di vita di Cristian Martinelli morto dopo un ...