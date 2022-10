Zan Pd non si tira indietro | ' Vicepresidente della Camera? Ne sarei felice'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Alessandro Zan è tra i papabili per la carica die, in un'intervista a La Stampa, il deputato del Pd non ha di certo smentito i rumors. "Se i deputati nel segreto dell'urna ...

Ma Calenda, che ancora rincorre un'alleanza col Pd che invece lo ignora o insulta, si è subito dissociato dalla sua vice: " Fontana epossono essere messi in alcun modo sullo stesso piano. Si ...Alessandroè tra i papabili per la carica di vicepresidente della Camera e, in un'intervista a La Stampa, il deputato del Pdha di certo smentito i rumors. "Se i deputati nel segreto dell'urna ...Letta lo propone come vicepresidente della Camera come anti Fontana, ma la bandierina viene spazzata dalle correnti ...Alessandro Zan: «Fontana, che sponsorizzava il congresso di Verona dove venivano distribuiti come gadget dei feti di plastica, non era figura adatta a ricoprire quel ruolo». Ora «dovrà dimostrare di s ...