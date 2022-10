WTA Guadalajara II 2022 | ottimo esordio di Elisabetta Cocciaretto Batte Potapova ed ora la sfida con Gauff

(Di martedì 18 ottobre 2022) Comincia davvero nel miglior modo possibile il cammino dinel torneo WTA di. Unquello della marchigiana, che ha dominato contro la russa Anastasia, numero 44 delle classifica mondiale, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Una prestazione davvero eccellente quella di, che ha sfruttato al meglio i numerosi problemi al servizio della sua avversaria.ha ottenuto il 59% dei punti con la prima, mentre appena il 17% con la seconda. Dall’altra parte, invece,ha servito bene e ha conquistato in totale 60 punti contro i 43 dell’avversaria. Il match non era iniziato bene per, che ...

La marchigiana batte le russa Popova e ora attende la statunitense Gauff(MESSICO) - Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno del "Open Akron",1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle ...La marchigiana batte le russa Popova e ora attende la statunitense Gauff GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno del "Guadalajara Open Akron", WTA 1000 ...Splendida affermazione di Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del Wta 1000 di Guadalajara 2022. Sconfitta Potapova 6-2 6-1.