Torna Scipione l’Africano | mai così caldo a ottobre

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) –torrido per l’ottobrata Bis. Massima potenza fino a venerdì poi qualche pioggia al Nord e parte del Centro. In seguito tornerà l’anticiclonecon un weekend ancora più, soprattutto, al Sud con picchi di 34°C in Sardegna e 33° in Sicilia. Il 2022, da gennaio a settembre, risulta l’anno piùin Italia dall’Ottocento. Se tutto ciò non è qualcosa di eccezionale, allora per i più esigenti dovremo aspettarci un Natale con 30°C. La prossima domenica sarà oltre la metà dell’autunno meteorologico, sarà a circa 2 mesi dalle festività natalizie: e le temperature supereranno i 33-34°C all’ombra con picchi estremi tipici di luglio. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la situazione anomala di questo tremendo 2022 e fornisce i numeri: le ...

