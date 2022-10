Senato | Letta | ' giochi su La Russa non casuali | noi dobbiamo essere disciplinati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "La disciplina domani sarà importante. Anche perché iavvenuti sull'elezione del Presidente delnon sono avvenuti per caso. Chi li ha preparati aveva in mente un secondo tempo, di restituzione. E questo secondo tempo comincia domani. Se noi non saremo, il quadro già complesso diventerà ancora più complicato. Vi chiedo generosità, perché è importante prendere una decisione che vada nell'interesse complessivo". Lo ha detto Enricoairi del Pd.