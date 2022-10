Roma-Sampdoria | sui falli di mano Di Bello e il Var hanno preso decisioni corrette | gli errori sono un’altra cosa

(Di martedì 18 ottobre 2022) In una giornata tutto sommato molto tranquilla dal punto di vista degli episodi arbitrali, la partita clou è il posticipo del lunedì pomeriggio tra. Non è la prima volta che Marassi diventa il campo principale del Var, mentre laha un rapporto molto particolare con idiin questa stagione. Il rigore che decide di fatto la partita nasce da un fallo didi Ferrari su cross di Abraham. Qualche testata ha parlato di errore di Di, io nond’accordo perché quel tipo di tocco è molto difficile da vedere in diretta e con una azione così veloce. Dire che si tratta del classico rigore che senza Var sarebbe stato difficilmente fischiato. Il che non vuol dire che non ci sia, anzi. La dinamica del movimento di Ferrari, ...

...00 Cremona - Cantù 65 - 54 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SUPERLEGA 14:30 Milano - Emma Villas 3 - 0 17:00 Civitanova - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:300 - 1 ...Nel posticipo della 10ª giornata di Serie A, lavince per 1 - 0 in casa della, grazie al gol su rigore di Pellegrini al 9'. Prima della ...Se vince l’Atalanta con un tiro in porta, viene definita cinica. Se la Roma vince in casa dell’Inter si dice che l’Inter è in crisi. Spalletti Ci vediamo domenica. Contro la… Leggi ...2' di lettura 17/10/2022 - GENOVA (ITALPRESS) – La Roma espugna il Ferraris e batte la Sampdoria 1-0 con un rigore di Lorenzo Pellegrini. Mourinho sale a 22 punti e si prende il quarto posto in solita ...